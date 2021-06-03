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В Украине вводят "налог на Google"

Киев • УНН

 • 51994 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4184, который изменит для интернет-гигантов, которые работают в Украине, механизм уплаты налогов в госбюджет страны. Решение поддержало 283 народных депутата, передает корреспондент УНН.

В Украине вводят "налог на Google"

Детали

Так, целью законопроекта является повышение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создание благоприятных условий для эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами:

  • об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы;
  • относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Предполагается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, как Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.

В то же время, как утверждают "слуги народа", для украинцев, пользователей этих услуг - никаких налогов не будет, поиск в Google или пользование сетями, как и раньше, остается бесплатным.

Что было ранее

В налоговом комитете ВР ранее объясняли, что предлагается ввести удобный механизм для налогообложения интернет-гигантов, чтобы обеспечить поступление в государственный бюджет и уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес, который "почему-то на сегодня льготный".

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