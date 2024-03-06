У японському Кіото обмежать відвідування району гейш через "неприйнятні" дії туристів
Київ • УНН
Міська рада Кіото заборонить туристам відвідувати вузькі вулички району Гіон, щоб обмежити неприйнятні дії, як-от лежання на дорогах для фотографування, що заважають гейшам і жителям.
У Японії, рада міста Кіото заборонить туристам відвідувати вузькі вулички історичного району, в якому культові гейші японського міста витончено прогулюються між зустрічами з клієнтами.
Про це пише South China Morning Post, передає УНН.
Деталі
Вказується, що туристи заважають гейшам, псують ліхтарі, які висять біля ресторанів і чайних будиночків, і заходять на приватну територію, щоб зробити фото. Особливе роздратування у місцевих японців викликають відвідувачі, які беруть напрокат кімоно на цілий день і стоять посеред вулиць, щоб зробити селфі.
Очевидці бачили, як іноземні туристи в кімоно лягали на дорогу, щоб сфотографуватися.
Це божевільна поведінка. Це абсолютно неконтрольовано
Тож починаючи з квітня 2024 року, рада історичного району Гіон оточуватиме лабіринт провулків, уздовж яких розташовані ресторани та чайні будинки, де працюють гейші. Вхід буде обмежений, лише гейші, їхні клієнти та резиденти будуть допущені.
Нагадаємо
Українські лікарі матимуть змогу навчатися протягом 2 місяців та отримати практичний досвід у провідних лікарнях Токіо.
Російське підприємство "Уралвагонзавод" в обхід санкцій через Китай і Білорусь закуповувало електроніку для танків у двох японських фірм. Про це пише японське видання Nikkeї.