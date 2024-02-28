россия в обход санкций закупала электронику для танков у Японии - СМИ.

Российское предприятие "Уралвагонзавод" в обход санкций через Китай и беларусь закупало электронику для танков у двух японских фирм. Об этом пишет японское издание Nikkeи, сообщает УНН.

Отмечается, что в 2022 году в Китае была зарегистрирована компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation, к которой причастно лицо из окружения белорусского диктатора лукашенко.

Эта фирма закупала у двух японских компаний Metrol и Oriental Motor компоненты электроники и навигационную аппаратуру для танков.

После этого транзитом еще через две белорусские фирмы комплектующие, необходимые для производства танков, которые рф использует в войне против Украины, попадали на "Уралвагонзавод".

При этом Nikkeи отмечает, что представители Metrol и Oriental Motor отрицали, что продавали свою продукцию упомянутой китайской компании.

Также издание отмечает, что Shenzhen 5G High-Tech наладила сотрудничество с тайваньской фирмой Attoptic и закупала у нее комплектующие для производства танковых прицелов, которые впоследствии также попадали на "Уралвагонзавод".

По информации Nikkei, правительства США и Великобритании уже получили информацию об этих соглашениях, благодаря которым россия получает необходимые компоненты для производства, и в связи с этим готовят предложения по ужесточению санкционного режима.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.

Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.

Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин