росія в обхід санкцій закуповувала електроніку для танків у Японії - ЗМІ

Російське підприємство "Уралвагонзавод" в обхід санкцій через Китай та білорусь закуповувало електроніку для танків у двох японських фірм. Про це пише японське видання Nikkeі, повідомляє УНН.

Зазначається, що у 2022 році у Китаї була зареєстрована компанія Shenzhen 5G High-Tech Innovation, до якої причетна особа з оточення білоруського диктатора лукашенка.

Ця фірма закуповувала у двох японських компаній Metrol і Oriental Motor компоненти електроніки та навігаційну апаратуру для танків.

Після цього транзитом ще через дві білоруські фірми комплектуючі, необхідні для виробництва танків, які рф використовує у війні проти України, потрапляли на "Уралвагонзавод".

При цьому Nikkeі зазначає, що представники Metrol і Oriental Motor заперечили, що продавали свою продукцію згаданій китайській компанії.

Також видання зазначає, що Shenzhen 5G High-Tech налагодила співпрацю з тайванською фірмою Attoptic і закуповувала у неї комплектуючі для виробництва танкових прицілів, які згодом також потрапляли на "Уралвагонзавод".

За інформацією Nikkeі, уряди США та Великої Британії вже отримали інформацію про ці угоди, завдяки яким росія отримує необхідні компоненти для виробництва, і у зв’язку з цим готують пропозиції щодо посилення санкційного режиму.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.

Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.

Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

Завдяки співпраці КНДІСЕ та іноземних журналістів у Нідерландах арештували трьох людей, які постачали в рф товари в обхід санкцій - Рувін