Япония приглашает украинских врачей на обучение
Киев • УНН
Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.
Украинские врачи получат возможность учиться в Японии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
Украинские медицинские специалисты имеют шанс расширить свои знания и усовершенствовать навыки благодаря новой программе стажировки в ведущих больницах Токио: National center for global health and medicine, National cancer center, Nippon medical school, Cancer institute hospital of JFCR.
Приглашение на обучение получили врачи различных специальностей, включая патогистологов, судебно-медицинских экспертов, анестезиологов-реаниматологов, реконструктивных и торакальных хирургов, а также врачей, специализирующихся на менеджменте боли.
Программа стажировки, которая продлится два месяца в формате "observership", предоставит возможность врачам не только слушать теоретические, но и получить практический опыт в лабораториях и медицинских учреждениях Токио. Кроме того, участники программы будут иметь возможность принять участие в научно-клинических конференциях.
Первая группа врачей начнет свое обучение в течение мая-июня 2024 года.
Добавим
Обучение украинских врачей является частью экстренной гуманитарной помощи, которую предоставляет японское правительство Украине.
Этот процесс координируется частной японской компанией "Allm.inc". Указанная компания специализируется на разработке передовых технологических решений для систем здравоохранения и является поставщиком телемедицинских услуг.
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Япония приглашает украинских врачей на обучение
Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.
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