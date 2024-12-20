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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

Киев  •  УНН

 • 7167 просмотра

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Подборка психологических анимационных фильмов для семейного просмотра, раскрывающих важные жизненные темы. От истории о роботе на необитаемом острове до драмы об авиаконструкторе, каждый мультфильм несет глубокий смысл.

Исполнение желаний, невероятные путешествия, захватывающие и опасные приключения, все это и гораздо больше для ценителей мультиков. УНН предлагаем подборку мультфильмов о настоящих жизненных ценностях.

Дикий робот (The Wild Robot) 2024 - робот Разум из подразделения 7134 - сокращенно "Роз", - выполняя задание, оказывается заброшенным на необитаемый остров: после страшной кораблекрушения его вынесло на одинокий берег. Однако обследовав местность, Роз понимает, что жизнь здесь процветает, пусть и нет тех, кто ею управляет - людей. Теперь роботу предстоит познать мир дикой природы, сблизиться с живыми существами, населяющими остров. Однажды судьба сталкивает его с осиротевшим гусенком, и Роз вынужден стать для него не просто защитником, а настоящим отцом, открывая для себя чувства, которые не были заложены в его программе.

Жанр: Анимация, Приключения

Страна: США

Режиссер: Крис Сандерс

Актеры: Люпита Нионго, Педро Паскаль, Стефани Хсу, Марк Хэмилл, Кэтрин О'Хара, Билл Найи, Винг Реймс

Дракон желаний (Wish Dragon) 2021 - Дин доволен своей жизнью и ему не нужно больших богатств и успеха. Только одно обстоятельство огорчает юношу - он потерял связь со своей подругой детства. Однажды они дали друг другу обещание, что всегда будут поддерживать дружбу, но судьба их разлучила, поскольку Ли принадлежит другому миру, где Дину нет места. Однажды в его руках оказывается старинный чайник, внутри которого был заперт волшебный дракон. Лонг провел заключение тысячу лет в муках и одиночестве, а теперь у него появился шанс обрести свободу. Как только юноша загадает три желания, дракон, исполнив их, сможет стать свободным существом. Но Дин не спешит с выбором желаний, потому что ему не нужны власть и богатства. Юноша мечтает о том, чтобы снова встретиться с Ли Ной и вернуть их былую дружбу. Дракон Лонг готов помочь своему освободителю, однако он еще не знает о жестоких людях, которые хотят получить над ним власть и любым способом получить старинный чайник.

Жанр: Комедия

Страна: Китай, США

Режиссер: Крис Аппелганс

Актеры: Джон Чо, Джимми Вонг, Наташа Лю Бордиццо, Констанс Ву, Уилл Юн Ли, Бобби Ли

Мыслями наизнанку (Inside Out) 2015 - события мультфильма происходят в мозгу беззаботной 11-летней девушки по имени Райли. Она должна с отцом покинуть родной Средний Запад, а именно Миннесоту, и перебраться в город Сан-Франциско, поскольку его здесь ждет новая работа. Райли, как и каждая юная леди, руководствуется в жизни различными эмоциями, такими как: страх и злость, грусть и радость, разочарование и ненависть. Все данные чувства вместе расположены в контрольном центре, в их общей штаб-квартире, находящейся в мозгу девушки. Каждый день оттуда они шлют указания своей хозяйке. Но Сан-Франциско, возникший в жизни этой девочки, вызвал беспорядок в контрольном центре. И если радостная эмоция, с которой Райли контактирует лучше всего, как обычно, стремится видеть все в радужных красках, то другие чувства придерживаются другой точки зрения на то, что происходит с ней в данном городе.

Жанр: Анимация, Комедия, Драма, Приключения

Страна: США

Режиссер: Пит Доктер

Актеры: Роналдо Дель Кармен, Эми Полер, Филлис Смит, Ричард Кайнд, Билл Гейдер, Льюис Блэк

Душа (Soul) 2020 - Джо Гарднер - школьный учитель музыки, который больше всего в жизни мечтает о выступлении на сцене. Однажды ему выпадает шанс сыграть перед известными джазовыми музыкантами в популярном нью-йоркском джаз-клубе, но по какой-то нелепой случайности, после падения в канализационный люк, музыкант попадает в мир душ, где встречает молодую душу с именем 22, которая никак не может определиться с тем, кем хочет стать.

Жанр: Приключения, Фэнтези, Комедия, Драма

Страна: США

Режиссер: Пит Доктер, Кэмп Паверс

Актеры: Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Элис Брага, Ричард Айоаде

Поднялся ветер (The Wind Rises) 2013 - Дзиро - мечтатель, он хочет стать летчиком, но в силу обстоятельств, ему не суждено осуществить свою идею. Но мальчика не покидает мечту о небе и он создает самый совершенный самолет и становится лучшим авиаконструктором. В главном герое легко узнается сам режиссер и его семья. Дзиро переживает землетрясение, кровопролитные войны, находит любовь всей своей жизни.

Жанр: Биография, Драма

Страна: Япония

Режиссеры: Хаяо Миядзаки

Актеры: Хидеаки Анно, Хидетоши Нисидзима, Мори Такемото, Масахико Нисимура, Мансай Номура, Джун Кунимура, Мираи Сида, Синобу Отаке, Морио Кадзама

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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