АСЖУ назвала Харлан самой выдающейся атлеткой Украины
Киев • УНН
Ольга Харлан признана АСЖУ самой выдающейся атлеткой Украины всех времен. Фехтовальщица имеет 6 олимпийских медалей, 6 золотых медалей ЧМ и 8 золотых наград ЧЕ.
Ассоциация спортивных журналистов определила самую выдающуюся украинскую атлетку всех времен - ею стала фехтовальщица Ольга Харлан. Об этом говорится на сайте АСЖУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Харлан получила золотую награду в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Париже, а также бронзу в индивидуальных. Таким образом, Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории игр, имея на своем счету шесть наград.
Добавляя к олимпийским достижениям 6 золотых медалей чемпионатов мира, из которых четыре индивидуальных "золота", 8 золотых наград чемпионатов Европы, два "золота" Европейских игр и 5 раз завершая сезон на первом месте мирового рейтинга, становится понятным, что это карьера - самой выдающейся спортсменки в украинском спорте.
И одновременно одной из самых харизматичных атлеток, которая не побоялась выступить против дискриминационной системы Международной федерации фехтования и своей стойкостью и позицией заслужила автоматическую лицензию на Олимпиаду от президента МОК.
Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории игр, имея на своем счету шесть наград.
Напомним
Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты.