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На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

Киев  •  УНН

 • 3456 просмотра

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Сильный ветер на португальском архипелаге Мадейра вызвал транспортный коллапс. Отменены более 30 авиарейсов и прекращено морское сообщение с Порту-Санту.

На португальском архипелаге Мадейра сильный ветер привел к масштабному транспортному коллапсу. Отменены более 30 авиарейсов, а также временно прекращено морское сообщение с островом Порту-Санту. Об этом сообщает правительство автономного региона, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Аэропорт в Фуншале, столице Мадейры, сообщил, что в субботу 33 рейса были отменены. Два самолета, которые направлялись на Мадейру, вынуждены были приземлиться на острове Порту-Санту.

Синоптики прогнозируют, что сильные порывы ветра, которые охватили архипелаг, будут продолжаться как минимум до воскресного вечера.

Транспортный коллапс создал серьезные проблемы для тысяч туристов, которые планировали посетить Мадейру во время рождественско-новогоднего сезона.

Напомним

В Мозамбике циклон "Чидо" унес жизни 94 человек и ранил 768 человек. Стихия со скоростью ветра 260 км/ч повлияла на более 622 тысячи жителей и нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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