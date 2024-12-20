Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Политологи назвали основные вызовы, которые ожидают Украину в 2025 году, в частности речь идет о задаче нанести поражение российским войскам и возможных переговоров с рф и позиции Киева на них. Об этом рассказали журналисту УНН эксперт-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь и политолог Олег Лесной.

Главным событием для нас все равно остается война и здесь есть ряд проблем, которые Украине нужно решать. Это масштабирование военного производства, это решение проблем с мобилизацией, это задача нанести поражение российским войскам. Здесь многое будет зависеть от различных факторов - сказал Левусь.

Эксперт отметил, что идет много разговоров о возможном установлении мира.

"Во внешней политике я вижу тенденцию, что много говорят о возможном установлении мира, о переговорах, но думаю, что это пока рано для Украины. Главное сохранение поддержки партнеров и масштабирование помощи для того, чтобы мы могли выстоять", - заявил Левусь.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной также высказался, относительно выборов в Украине.

Проведение выборов будет для государства опасным моментом, если брать негатив, то это самое негативное, что может произойти, кроме войны. Потому что общество сейчас не готово к такому вызову, хотя нам это навязывают - считает Лесной.

Лесной заявил, что Украина может зайти в переговорный процесс в 2025 году, но при условии обеспечения партнерами сильной позиции.

"Если удастся нашим партнерам сделать Украину сильной, тогда мы можем зайти в переговорный процесс. Это очень важный элемент, если переговорный процесс будет честным и о справедливом мире. Потому что Украина должна зайти туда с позиции силы, если она не зайдет с позиции силы, условно если нас заставят зайти на переговоры, то это ни о чем. То есть это будет об успехе путина. Нам этого нельзя делать", - высказал свое мнение политолог.

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Также Лесной считает, что в 2025 году Украина сможет остановить путина на фронте и назвал условия.

"Я считаю, что в следующем году, если мы получим от наших партнеров то, что они обещают, мы сможем остановить путина на фронте и это будет о справедливом мире в будущем. Все, что будет в следующем году - это все об установлении мира. Только вопрос на каких принципах, это будет и кто от этого выиграет, а кто проиграет. Если мы остановим путина на фронте - это забирает у него главный аргумент, который он сейчас продавливает на весь мир и довольно успешно: мы захватываем, захватываем и зачем нам останавливаться? Это вопрос, на который сейчас никто не может ему (путину - ред.) дать ответ", - сказал Лесной.

Политолог объяснил, что имел в виду под понятием сильная Украина.

"Путина победить чем-то одним нельзя, поэтому это оружие, сила для меня - это оружие. Оружие то, которое необходимо в конкретные сроки и желательно без ограничений, тогда это сила. Также необходимы санкции, только честные санкции. Потому что "Росатом" постоянно остается за скобками. А еще политическая воля должна быть в тех вопросах, которые кажутся не удобными. Например, приглашение в НАТО, тут далеко ходить не надо, если бы на Вильнюсском саммите была политическая воля, то этот вопрос был бы снят на будущее. То есть у россии не было бы оснований говорить о НАТО, потому что зачем говорить, если уже есть приглашение, процесс начался", - пояснил Лесной.

Поэтому подытоживая политолог отметил, что партнеры могут сделать Украину сильной с помощью оружия, санкций и политической воли, в частности относительно НАТО.

Кроме того, Лисный отметил, что он очень бы хотел, чтобы украинское общество вернулось к консолидации, потому что есть очень серьезный вызов, что будут раскачивать ситуацию изнутри.

"Ее уже начали раскачивать и нам надо выстоять как обществу", - заявил Лесной.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине европейских гарантий будет недостаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Зеленский заявлял, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.