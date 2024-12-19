Украина хочет, чтобы после инаугурации Трампа был серьезный план, как остановить путина - Зеленский

Украина хочет, чтобы после инаугурации президента США Дональда Трампа был серьезный план как остановить российского диктатора владимира путина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Вопрос не о подталкивании, вопрос, чтобы нас не подталкивали к пропасти. Мы очень хотим закончить эту войну, остановить Путина и будем делать все от нас зависящее. Важно, чтобы голос Европы был объединен, чтобы не некоторые страны, о которых вы упоминали (Венгрию и Словакию - ред.), имели те или иные контакты и распространяли российские нарративы, а чтобы был голос Европы", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что для Украины очень важно, чтобы этот голос был объединен с голосом США.

"Мы ждем до инаугурации нового президента США Трампа и после этого мы хотим, чтобы у нас был серьезный план как остановить путина. Я думаю, что Трамп и плюс Европейский Союз способны это сделать", - заявил Зеленский.

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Дополнение

Зеленский заявлял, что хочет поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и поделиться деталями российско-украинской войны.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, но готов его принять.