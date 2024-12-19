Европа и США способны приблизить завершение войны: Зеленский назвал условие

Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.

"Что касается дипломатии, конечно. Америка и Европа должны быть за столом переговоров, когда наступит время. Как и Украина, ЕС должен начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве. Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что все понимают, что в январе Президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны.

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"От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом. Для нас важно работать, и именно вместе, чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на россию, когда это необходимо. Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Европы также важно сделать значительный вклад в обеспечение безопасности.

"Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне. Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию", - сказал Зеленский.

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