Канцлер Австрии Нехаммер - Зеленскому: Вена всегда готова принимать предстоящие мирные переговоры
Киев • УНН
Канцлер Австрии Карл Негаммер во время встречи с Зеленским в Париже подтвердил готовность Вены принимать мирные переговоры. Стороны обсудили активизацию совместных усилий для достижения справедливого мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Последний подчеркнул, что Вена всегда готова принимать будущие мирные переговоры, передает УНН.
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Нехаммер отметил, что имел хороший и глубокий разговор с украинским лидером.
"Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принимать будущие мирные переговоры", - подчеркнул канцлер Австрии.
Ранее
Канцлер Австрии Карл Негаммер во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил Австрию в качестве места для мирных переговоров Украины и рф.