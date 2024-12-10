Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Reuters, передает УНН.

У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете себе представить, наша делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года - сказал Туск.

Туск также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы подвести итоги переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Париже в минувшие выходные.

Кроме того, премьер Польши добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками Варшавы, и что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в Совете ЕС.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон в принятии решений, которые принесут нам безопасность и защитят польские интересы", – подчеркнул Туск.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Украины заключить соглашение об остановке войны и призыве к немедленному прекращению огня и началу переговоров.