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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

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Подборка оригинальных рецептов праздничных салатов с подробными инструкциями приготовления. Представлены рождественский салат с цитрусами, салат с лососем, салат с тунцом и бальзамический салат с курицей.

Каждая хозяйка старается сделать праздничный стол особенным. Знакомые блюда могут надоесть, поэтому наступает время попробовать новые рецепты. 

УНН собрал для вас рецепты салатов, которые станут отличной альтернативой оливье или селедке под шубой, а вы удивите своих гостей.

Рождественский салат с цитрусовой заправкой

Ингредиенты: 

Микс листьев салата

1 гранат

1 апельсин

150 г феты или козьего сыра

100 г фисташек

Горсть грецких орехов

Для заправки:

сок 1 апельсина

½ ст.л. меда

2 столовые ложки белого винного уксуса

2 столовые ложки оливкового масла

1 ч. л. дижонской горчицы

соль/перец по вкусу

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Способ приготовления 

Шаг 1

В большую салатницу выложите микс листьев салата

Шаг 2 

Очистите апельсин и нарежьте его кольцами 

Шаг 3

На листья салата выкладываем порезанный апельсин и нарезанный кубиками сыр

Шаг 4

Посыпаем все зернами граната и орехами

Шаг 5

Смешиваем ингредиенты для заправками и поливаем наш салат 

Салат с лососем

Ингредиенты:

½  пучка салата айсберг

200 г  коричневого риса

1 луковица

250 г помидоров черри

4 редиса

¼ огурца

1 авокадо

200 г бобов

250 г лосося горячего копчения

50 г феты

Горсть жареного миндаля

Для заправки 

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 столовая ложка соевого соуса

1 столовая ложка оливкового масла

½ Ч. л. кунжутного масла

1 столовая ложка меда

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Способ приготовления 

Шаг 1

Положите листья салата на тарелку, и добавьте к нему предварительно отварной рис.

Шаг 2

Добавить к лук, помидоры, редис, огурец и авокадо, фасоль.

Шаг 3

Лосось нарезать небольшими кусочками и добавить в салат вместе с фетой и миндалем.

Шаг 4

Заправка: взбейте все ингредиенты в миске и полейте салат.

Салат с авокадо и тунцом

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном соку

1 огурец 

1 авокадо 

½ красного лука

Пучок кинзы

2 ст. л. сока лайма

1/4 стакана оливкового масла

1/2 чайной ложки порошка чили

1/4 чайной ложки тмина

Соль и перец по вкусу

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Способ приготовления 

Шаг 1

Положите тунец, огурец, авокадо, красный лук и кинзу в большую миску. 

Шаг 2

В небольшой миске смешайте сок лайма, оливковое масло, порошок чили, тмин, соль и перец.

Шаг 3

Вылейте заправку на смесь тунца и перемешайте. 

Ьальзамический салат с курицей и луком

Ингредиенты:

4 средних красных луковицы

4 столовые ложки оливкового масла

2 веточки свежего тимьяна

Соль и перец по вкусу

3 столовые ложки бальзамического уксуса

4-5 куриных грудок без костей и кожи

1 пучок салатных листьев

1 пучок рукколы

1 столовая ложка лимонного сока

Петрушка

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Способ приготовления 

Шаг  1

Разогрейте духовку до 200°C. На большом противне положите лук, полейте его 2 столовыми ложками масла и добавьте веточки тимьяна, добавьте соль/ перец. Жарить лук нужно 10 минут.

Шаг  2

Добавьте в лук 1 столовую  ложку уксуса и продолжайте жарить до золотисто-коричневого цвета и мягкости, 10-15 мин. Переложите в неглубокую миску и при желании посыпьте тимьяном.

Шаг  3

Тем временем нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде на среднем огне. Приправьте курицу 1/2 чайной ложки соли и перца и жарьте по  7-10 мин с каждой стороны. Снимите сковороду с огня, добавьте оставшиеся 2 столовые ложки уксуса. Дайте курце "отдохнуть" 5 минут и порежьте на ломтики. 

Шаг  4

В большой миске смешайте листья салата и рукколу с лимонным соком, оставшейся столовой ложкой масла и 1/4 чайной ложки соли и перца. Посыпать петрушкой и луком. Выложите курицу на готовый салат.

Алина Волянская

Алина Волянская

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