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Японія запрошує українських лікарів на навчання

Київ • УНН

 • 36710 перегляди

Українські лікарі матимуть можливість навчатися протягом 2 місяців та отримати практичний досвід у провідних лікарнях Токіо.

Японія запрошує українських лікарів на навчання

Українські лікарі отримають можливість навчатися у Японії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.

Деталі

Українські медичні фахівці мають шанс розширити свої знання та вдосконалити навички завдяки новій програмі стажування у провідних лікарнях Токіо: National center for global health and medicine, National cancer center, Nippon medical school, Cancer institute hospital of JFCR. 

Запрошення на навчання отримали лікарі різних спеціальностей, включаючи патогістологів, судово-медичних експертів, анестезіологів-реаніматологів, реконструктивних та торакальних хірургів, а також лікарів, що спеціалізуються на менеджменті болю.

Програма стажування, яка триватиме два місяці у форматі "observership", надасть можливість лікарям не лише слухати теоретичні, а й здобути практичний досвід у лабораторіях та медичних закладах Токіо. Крім того, учасники програми матимуть можливість взяти участь у науково-клінічних конференціях.

Перша група лікарів розпочне своє навчання протягом травня-червня 2024 року.

Додамо

Навчання українських лікарів є частиною екстреної гуманітарної допомоги, яку надає японський уряд Україні.

Цей процес координується приватною японською компанією "Allm.inc". Зазначена компанія спеціалізується на розробці передових технологічних рішень для систем охорони здоров'я та є надавачем телемедичних послуг.

Японія ввела нові санкції проти рф за війну в Україні 01.03.24, 09:52 • 26672 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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