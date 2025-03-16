Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують
Київ • УНН
Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.
Ворожі безпілотники рухаються в напрямку Києва та центральних областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Відтак, зафіксовано переміщення БпЛА одразу в кількох напрямках.
Зокрема, один із безпілотників помічений на заході Кіровоградської області, прямує в бік Вінниччини. Ще один БпЛА рухається північно-східним напрямком Вінницької області в сторону Житомирщини. У центрі Київщини також зафіксовано активність ворожого дрона, що прямує у напрямку Києва.
Крім того, на південно-сході Житомирської області помічено ще один ворожий апарат, який рухається на Київську область.
Сили протиповітряної оборони перебувають у бойовій готовності. Мешканцям центральних регіонів, зокрема Київщини, Житомирщини та Вінниччини, радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС14.03.25, 22:56 • 57600 переглядiв