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Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев • УНН

 • 84206 просмотра

Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Киева, Житомирской области, Винницкой области и Кировоградской области. Силы ПВО готовы, жителей призывают к укрытиям.

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Вражеские беспилотники двигаются в направлении Киева и центральных областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Следовательно, зафиксировано перемещение БПЛА сразу в нескольких направлениях.

В частности, один из беспилотников замечен на западе Кировоградской области, направляется в сторону Винницкой области. Еще один БПЛА движется в северо-восточном направлении Винницкой области в сторону Житомирской области. В центре Киевской области также зафиксирована активность вражеского дрона, направляющегося в направлении Киева. 

Кроме того, на юго-востоке Житомирской области замечен еще один вражеский аппарат, который движется на Киевскую область. 

Силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности. Жителям центральных регионов, в частности Киевской, Житомирской и Винницкой областей, советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. 

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС14.03.25, 22:56 • 57578 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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