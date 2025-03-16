Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют
Киев • УНН
Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Киева, Житомирской области, Винницкой области и Кировоградской области. Силы ПВО готовы, жителей призывают к укрытиям.
Вражеские беспилотники двигаются в направлении Киева и центральных областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Следовательно, зафиксировано перемещение БПЛА сразу в нескольких направлениях.
В частности, один из беспилотников замечен на западе Кировоградской области, направляется в сторону Винницкой области. Еще один БПЛА движется в северо-восточном направлении Винницкой области в сторону Житомирской области. В центре Киевской области также зафиксирована активность вражеского дрона, направляющегося в направлении Киева.
Кроме того, на юго-востоке Житомирской области замечен еще один вражеский аппарат, который движется на Киевскую область.
Силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности. Жителям центральных регионов, в частности Киевской, Житомирской и Винницкой областей, советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС14.03.25, 22:56 • 57578 просмотров