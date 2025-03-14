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Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Киев • УНН

 • 57578 просмотра

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА маневрируют над несколькими областями Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Украинские военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников в разных регионах страны.

По обновленной информации Воздушных Сил, дроны зафиксированы над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной, Николаевщиной и Кировоградщиной. 

В частности, беспилотные аппараты двигаются в направлении Киевской области, пересекают воздушное пространство на западе и севере Сумщины, изменяют курс в сторону Черниговщины и центральных регионов страны. Также фиксируется их движение в сторону Николаевской и Кировоградской областей. 

Жителей указанных областей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА13.03.25, 00:17 • 26506 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевКиевская область
Кировоградская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Херсонская область
Андрей Ермак
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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