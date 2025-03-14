Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС
Киев • УНН
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
Вражеские БпЛА маневрируют над несколькими областями Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Украинские военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников в разных регионах страны.
По обновленной информации Воздушных Сил, дроны зафиксированы над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной, Николаевщиной и Кировоградщиной.
В частности, беспилотные аппараты двигаются в направлении Киевской области, пересекают воздушное пространство на западе и севере Сумщины, изменяют курс в сторону Черниговщины и центральных регионов страны. Также фиксируется их движение в сторону Николаевской и Кировоградской областей.
Жителей указанных областей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА13.03.25, 00:17 • 26506 просмотров