Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА
Киев • УНН
В воронежской области рф ПВО сбила несколько дронов, повреждены два объекта инфраструктуры. В ростовской области из-за падения БПЛА произошел пожар на территории пром объекта.
российские СМИ сообщают об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах. Об этом информирует УНН.
Детали
Так, на юге воронежской области рф дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было "обнаружено и уничтожено несколько БПЛА".
По предварительным данным, пострадавших нет. Несколькими БПЛА повреждены два объекта инфраструктуры. Оперативные службы находятся на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется
Тем временем в ростовской области, по данным минобороны рф, отражена атака пяти БПЛА. При этом из-за падения одного из них в хуторе калининский шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта.
Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты
Там добавили, что по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание технологической Ставки. В частности, был проведен анализ недавнего применения дальнобойных дронов, обсуждено увеличение возможностей оружия преодолевать РЭБ и ПВО, а также наращивание производства и инвестиции.
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар12.03.25, 22:59 • 96241 просмотр