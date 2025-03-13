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Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА

Киев • УНН

 • 26506 просмотра

В воронежской области рф ПВО сбила несколько дронов, повреждены два объекта инфраструктуры. В ростовской области из-за падения БПЛА произошел пожар на территории пром объекта.

Атака дронов по рф: какие регионы попали под удар БПЛА

российские СМИ сообщают об атаке беспилотников и пожарах на промышленных объектах. Об этом информирует УНН.

Детали

Так, на юге воронежской области рф дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было "обнаружено и уничтожено несколько БПЛА".

По предварительным данным, пострадавших нет. Несколькими БПЛА повреждены два объекта инфраструктуры. Оперативные службы находятся на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется

- говорится в одном из сообщений.

Тем временем в ростовской области, по данным минобороны рф, отражена атака пяти БПЛА. При этом из-за падения одного из них в хуторе калининский шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта.

Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты

- рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание технологической Ставки. В частности, был проведен анализ недавнего применения дальнобойных дронов, обсуждено увеличение возможностей оружия преодолевать РЭБ и ПВО, а также наращивание производства и инвестиции.

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар12.03.25, 22:59 • 96241 просмотр

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