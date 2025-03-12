Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17214 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32646 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66949 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216592 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124382 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393076 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311929 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214023 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244362 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255205 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133948 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16169 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12841 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15639 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13123 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133951 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216590 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393075 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255136 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311928 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3924 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15641 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46971 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72419 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57477 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Киев • УНН

 • 96241 просмотра

Украина совершила самую масштабную атаку дронами на россию, поразив несколько регионов, включая москву. Это привело к сбоям в инфраструктуре и приостановке сообщения.

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Британская разведка проанализировала одну из крупнейших за всю историю конфликта дроновых атак, осуществленную Украиной по территории россии в ночь с 10 на 11 марта 2025 года. Удары, нацеленные на несколько российских регионов, включая москву, привели к значительным сбоям в работе инфраструктуры, в частности приостановке авиационного и железнодорожного сообщения. Об этом говорится в заметке министра обороны Великобритании в Х, пишет УНН.

Детали 

Согласно последним обновлениям Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании относительно ситуации в Украине - 12 марта 2025 года:

в ночь с 10 на 11 марта Украина провела крупнейшие за все время конфликта удары из беспилотных авиационных комплексов (БпАК) по россии. Удары были нацелены на несколько российских регионов, включая москву и населенные пункты поблизости, при этом министерство обороны россии заявило, что "перехвачено и уничтожено 337 БПЛА, в том числе 91 над московской областью".

"Сообщается о пожарах в москве, а также о временном прекращении работы всех четырех московских аэропортов и приостановке железнодорожного сообщения между москвой и домодедово", - говорится в заметке.

Также, по информации, украинские удары являются последними в ряду растущей регулярности ударов украинской авиации в глубине российской территории, что подчеркивает вызов, который стоит перед россией относительно защиты своей инфраструктуры и стратегических объектов, сбалансированный с защитой своих операций на линии фронта.

Как указано, путин и высшее российское руководство почти наверняка считают, что способность Украины как атаковать, так и причинять дезорганизацию внутри москвы является значительным смущением. Это также подрывает нарратив российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне. 

"российские государственные СМИ освещали эти удары минимально, что, вероятно, отражает обеспокоенность российского руководства относительно любой потенциальной негативной реакции населения", - сообщает министерство.

Напомним 

Ранее УНН писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в ночь на 11 марта состоялся самый масштабный в истории дроновый налет на москву и московскую область.

По словам Коваленко, россия вынужденно усиливает оборону москвы, оставляя уязвимыми другие стратегические объекты.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Великобритания
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20