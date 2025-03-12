Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар
Киев • УНН
Украина совершила самую масштабную атаку дронами на россию, поразив несколько регионов, включая москву. Это привело к сбоям в инфраструктуре и приостановке сообщения.
Британская разведка проанализировала одну из крупнейших за всю историю конфликта дроновых атак, осуществленную Украиной по территории россии в ночь с 10 на 11 марта 2025 года. Удары, нацеленные на несколько российских регионов, включая москву, привели к значительным сбоям в работе инфраструктуры, в частности приостановке авиационного и железнодорожного сообщения. Об этом говорится в заметке министра обороны Великобритании в Х, пишет УНН.
Детали
Согласно последним обновлениям Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании относительно ситуации в Украине - 12 марта 2025 года:
в ночь с 10 на 11 марта Украина провела крупнейшие за все время конфликта удары из беспилотных авиационных комплексов (БпАК) по россии. Удары были нацелены на несколько российских регионов, включая москву и населенные пункты поблизости, при этом министерство обороны россии заявило, что "перехвачено и уничтожено 337 БПЛА, в том числе 91 над московской областью".
"Сообщается о пожарах в москве, а также о временном прекращении работы всех четырех московских аэропортов и приостановке железнодорожного сообщения между москвой и домодедово", - говорится в заметке.
Также, по информации, украинские удары являются последними в ряду растущей регулярности ударов украинской авиации в глубине российской территории, что подчеркивает вызов, который стоит перед россией относительно защиты своей инфраструктуры и стратегических объектов, сбалансированный с защитой своих операций на линии фронта.
Как указано, путин и высшее российское руководство почти наверняка считают, что способность Украины как атаковать, так и причинять дезорганизацию внутри москвы является значительным смущением. Это также подрывает нарратив российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне.
"российские государственные СМИ освещали эти удары минимально, что, вероятно, отражает обеспокоенность российского руководства относительно любой потенциальной негативной реакции населения", - сообщает министерство.
Напомним
Ранее УНН писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в ночь на 11 марта состоялся самый масштабный в истории дроновый налет на москву и московскую область.
По словам Коваленко, россия вынужденно усиливает оборону москвы, оставляя уязвимыми другие стратегические объекты.