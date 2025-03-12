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Українські дрони атакували росію: Британська розвідка проаналізувала наймасштабніший удар

Київ • УНН

 • 96246 перегляди

Україна здійснила наймасштабнішу атаку дронами на росію, уразивши кілька регіонів, включаючи москву. Це призвело до збоїв в інфраструктурі та призупинення сполучення.

Українські дрони атакували росію: Британська розвідка проаналізувала наймасштабніший удар

Британська розвідка проаналізувала одну з найбільших за всю історію конфлікту дронових атак, здійснену Україною по території росії в ніч з 10 на 11 березня 2025 року. Удари, націлені на кілька російських регіонів, включаючи москву, призвели до значних збоїв у роботі інфраструктури, зокрема призупинення авіаційного та залізничного сполучення. Про це йдеться у дописі міністра оборони Великої Британії в Х, пише УНН.

Деталі 

Згідно з останніми оновленням Головного управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні - 12 березня 2025 року:

у ніч з 10 на 11 березня Україна провела найбільші за весь час конфлікту удари з безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) по росії. Удари були націлені на кілька російських регіонів, включаючи москву і населені пункти поблизу, при цьому міністерство оборони росії заявило, що "перехоплено і знищено 337 БПЛА, в тому числі 91 над московською областю".

"Повідомляється про пожежі в москві, а також про тимчасове припинення роботи всіх чотирьох московських аеропортів і призупинення залізничного сполучення між москвою і домодєдово", - йдеться у дописі.

Також, за інформацією, ураїнські удари є останніми в ряду зростаючої регулярності ударів української авіації в глибині російської території, що підкреслює виклик, який стоїть перед росією щодо захисту своєї інфраструктури і стратегічних об'єктів, збалансований із захистом своїх операцій на лінії фронту.

Як зазначено, путін і вище російське керівництво майже напевно вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію всередині москви є значним збентеженням. Це також підриває наратив російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну. 

"російські державні ЗМІ висвітлювали ці удари мінімально, що, ймовірно, відображає занепокоєння російського керівництва щодо будь-якої потенційної негативної реакції населення", - повідомляє міністерство.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що в ніч на 11 березня відбувся наймасштабніший в історії дроновий наліт на москву та московську область.

За словами Коваленка, росія вимушено посилює оборону москви, залишаючи вразливими інші стратегічні об’єкти.

Аліна Волянська

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