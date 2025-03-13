Атака дронів по рф: які регіони потрапили під удар БПЛА

російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників та пожежі на промислових об’єктах. Про це інформує УНН.

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Так, на півдні воронезької області рф черговими силами ППО та засобами РЕБ було "виявлено та знищено декілька БПЛА".

За попередніми даними, постраждалих немає. Декількома БПЛА пошкоджено два об'єкти інфраструктури. Оперативні служби перебувають на місці. Небезпека атаки БПЛА у регіоні зберігається - йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом у ростовській області, за даними міноборони рф, відбито атаку п'яти БПЛА. При цьому через падіння одного з них у хуторі калінінський шолохівського району стався спалах на території промоб'єкту.

Для гасіння ландшафтної пожежі на місце виїхали чергові пожежні розрахунки - розповіли у відомстві.

Там додали, що за попередніми даними, постраждалих серед персоналу об'єкту немає.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки. Зокрема, було проведено аналіз нещодавнього застосування далекобійних дронів, обговорено збільшення можливостей зброї долати РЕБ та ППО, а також нарощення виробництва та інвестиції.

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