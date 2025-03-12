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Зеленський провів технологічну Ставку щодо далекобійних дронів: деталі

Київ • УНН

 • 24923 перегляди

Президент України провів засідання щодо українських дронів та далекобійних ударів. Обговорили збільшення можливостей зброї долати РЕБ та ППО, нарощення виробництва та інвестиції.

Зеленський провів технологічну Ставку щодо далекобійних дронів: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки, під час якої, зокрема провели аналіз застосування нещодавно далекобійних дронів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Провів сьогодні Ставку – технологічну Ставку. Передусім – щодо наших дронів і далекобійних ударів українських дронів. Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону 

- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що також обговорили й те, як іще наростити виробництво.

Ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За десять днів ми повернемося до цих питань, і потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни 

- додав Зеленський.

За його словами, українські партнери вже проявляють величезний інтерес до українських розробок.

Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть 

- зазначив Президент.

Нагадаємо

міністерство оборони росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Павло Башинський

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