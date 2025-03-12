Зеленський провів технологічну Ставку щодо далекобійних дронів: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки, під час якої, зокрема провели аналіз застосування нещодавно далекобійних дронів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Провів сьогодні Ставку – технологічну Ставку. Передусім – щодо наших дронів і далекобійних ударів українських дронів. Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону

Він також зазначив, що також обговорили й те, як іще наростити виробництво.

Ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За десять днів ми повернемося до цих питань, і потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни