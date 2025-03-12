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Зеленский провел технологическую Ставку относительно дальнобойных дронов: детали

Киев • УНН

 • 24917 просмотра

Президент Украины провел заседание по украинским дронам и дальнобойным ударам. Обсудили увеличение возможностей оружия преодолевать РЭБ и ПВО, наращивание производства и инвестиции.

Зеленский провел технологическую Ставку относительно дальнобойных дронов: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание технологической Ставки, во время которой, в частности, провели анализ применения недавно дальнобойных дронов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Провел сегодня Ставку – технологическую Ставку. Прежде всего – по нашим дронам и дальнобойным ударам украинских дронов. Провели анализ применения недавно: качество ударов, результаты применения, наиболее эффективные образцы дронов. Были и военные, и чиновники, и, главное, – наши производители дронов и другого оружия. Много технических деталей успели обсудить сегодня. Ключевое – надо увеличивать возможность нашего оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что также обсудили и то, как еще нарастить производство.

Еще нужны контракты, финансирование, инвестиции от наших партнеров. Производители предлагали конкретные технологические решения. Через десять дней мы вернемся к этим вопросам, и нужны ответы на все, что звучало сегодня. Наше украинское производство дронов и постоянная модернизация дронов – это одна из ключевых частей системы сдерживания россии, которая нужна для обеспечения безопасности Украины долгосрочно, и также это будет наше международное преимущество – то, как мы сможем экспортировать безопасность после этой войны 

- добавил Зеленский.

По его словам, украинские партнеры уже проявляют огромный интерес к украинским разработкам.

Украинцы показали в этой войне, как много могут делать дроны для защиты позиций и сохранения жизни людей, показали, как важно постоянно развивать беспилотную составляющую. Конечно, это будет нашим, в частности, экономическим преимуществом в отношениях с другими партнерами. Но после войны. Сейчас нам нужно значительно увеличивать эффективность применения украинского оружия, и все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать на Украину в течение лет и десятилетий 

- отметил Президент.

Напомним

министерство обороны россии заявило, что ночью 11 марта страну якобы атаковали сотни украинских дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
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