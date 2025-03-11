росія заявляє про збиття 337 українських дронів за одну ніч: що відомо

міністерство оборони росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал оборонного відомства рф.

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"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 337 українських безпілотних літальних апаратів" - деться у дописі міноборони рф.

Повідомляють, що 91 БПЛА нібито збили над Московською областю, 126 – над Курською, 38 – над Брянською, 25 – над Бєлгородською, 22 – над Рязанською, 10 – над Калузькою, по 8 – над Липецькою та Орловською, 6 – над Воронезькою і 3 – над Нижньогородською областю рф

Нагадаємо

російська влада заявила про масовану атаку цієї ночі українських безпілотників на різні регіони рф. Зокрема, 69 БпЛА обстріляли підмосков'я. Є влучання у багатоповерховаий будинок, виникла пожежа. Щонайменше одна людина загинула, троє поранено.У Білгородській області пошкоджено лінію електропередачі. Без електропостачання залишаються 36 населених пунктів.

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