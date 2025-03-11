Чотири російські аеропорти призупинили роботу через загрозу безпілотників: подробиці
Київ • УНН
В ніч на 11 березня у чотирьох аеропортах рф введено план "Килим" через можливу атаку дронів. Обмеження торкнулися аеропортів Жуковський, Домодєдово, Стригіно та Туношна.
У ніч на вівторок, 11 березня безпілотники нібито атакували деякі російські регіони. Через небезпеку у 4 місцевих аеропортах введено план "К илим". Про це інформує УНН із посиланням на місцеві Telegram-канал представника росавіації Артема Кореняко.
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У вівторок, 11 березня о 03:45 (за Київським часом) прессекретар росавіації повідомив у своєму Telegram про тимчасові обмеження в роботі аеропорту Жуковський.
Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) о 04:24 МСК тимчасові обмеження запроваджено на роботу аеропорту Жуковський
"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси", - додав Артема Кореняко.
Пізніше він заявив про введення плану "Килим" також в інших аерепортах росії.
О 03:50 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 04:40 МСК введено також у московському аеропорту Домодєдово".
О 04:00 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 04:40 МСК запроваджено також у нижегородському аеропорту Стригіно".
0 04:30 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 05:15 МСК запроваджено також у ярославському аеропорту Туношна"
Нагадаємо
У ніч проти 09 березня відразу кілька аеропортів російської федерації призупинили роботу та ввели обмеження на прийом та відправлення рейсів через небезпеку.
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