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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Чотири російські аеропорти призупинили роботу через загрозу безпілотників: подробиці

Київ • УНН

 • 61289 перегляди

В ніч на 11 березня у чотирьох аеропортах рф введено план "Килим" через можливу атаку дронів. Обмеження торкнулися аеропортів Жуковський, Домодєдово, Стригіно та Туношна.

Чотири російські аеропорти призупинили роботу через загрозу безпілотників: подробиці

У ніч на вівторок, 11 березня безпілотники нібито атакували деякі російські регіони. Через небезпеку у 4 місцевих аеропортах введено план "К илим". Про це інформує УНН із посиланням на місцеві Telegram-канал представника росавіації Артема Кореняко.

Деталі

У вівторок, 11 березня о 03:45 (за Київським часом) прессекретар росавіації повідомив у своєму Telegram про тимчасові обмеження в роботі аеропорту Жуковський.

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) о 04:24 МСК тимчасові обмеження запроваджено на роботу аеропорту Жуковський

- йдеться у дописі.

"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси", - додав Артема Кореняко.

Пізніше він заявив про введення плану "Килим" також в інших аерепортах росії. 

О 03:50 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 04:40 МСК введено також у московському аеропорту Домодєдово".

О 04:00 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 04:40 МСК запроваджено також у нижегородському аеропорту Стригіно".

0 04:30 "Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден (ВС) тимчасові обмеження на прийом та випуск ЗС о 05:15 МСК запроваджено також у ярославському аеропорту Туношна"

Нагадаємо 

У ніч проти 09 березня відразу кілька аеропортів російської федерації призупинили роботу та ввели обмеження на прийом та відправлення рейсів через небезпеку. 

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