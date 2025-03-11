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У рф заявили про масовану атаку БПЛА на москву

Київ • УНН

 • 106212 перегляди

Мер москви повідомив про три хвилі атак безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. За його словами, всі дрони були збиті силами ППО, руйнувань та постраждалих немає.

У рф заявили про масовану атаку БПЛА на москву

Мер москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 11 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю росії. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Собятіна.

Деталі

У вівторок, 11 березня о 03:35 (за Київським часом) мер москви Сергій Собянін заявив атаку безпілотників.

Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку шести безпілотників, які летіли на москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях

- йдеться у дописі чиновника.

О 03:46 (за Київським часом) він оновив інформацію, повідомивши про збиття ще одного БпЛА.

Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі збито ще один ворожий безпілотник, який летів на москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події

- зазначив мер москви.

О 03:54 (за Київським часом) Сергій Собянін написав, що відбито атаку ще 4 БпЛА.

Силами ППО Міноборони у міському окрузі Домодєдово та Раменському міському окрузі відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на москву

- опублікував інформацію у своєму Telegram-каналі Собятін.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях", - додав чиновник.

Нагадаємо 

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Нафтопереробний комплекс у рф атакували дрони ГУР - джерела08.03.25, 12:39 • 24742 перегляди

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