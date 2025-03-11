У рф заявили про масовану атаку БПЛА на москву
Київ • УНН
Мер москви повідомив про три хвилі атак безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. За його словами, всі дрони були збиті силами ППО, руйнувань та постраждалих немає.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 11 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю росії. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Собятіна.
Деталі
У вівторок, 11 березня о 03:35 (за Київським часом) мер москви Сергій Собянін заявив атаку безпілотників.
Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку шести безпілотників, які летіли на москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях
О 03:46 (за Київським часом) він оновив інформацію, повідомивши про збиття ще одного БпЛА.
Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі збито ще один ворожий безпілотник, який летів на москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події
О 03:54 (за Київським часом) Сергій Собянін написав, що відбито атаку ще 4 БпЛА.
Силами ППО Міноборони у міському окрузі Домодєдово та Раменському міському окрузі відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на москву
"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях", - додав чиновник.
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