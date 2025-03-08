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Нафтопереробний комплекс у рф атакували дрони ГУР - джерела

Київ • УНН

 • 24742 перегляди

Безпілотники української розвідки цієї ночі завдали чергового удару по нафтопереробним потужностям окупантів. Атаковано підприємство «Кірішнєфтєоргсинтез» в ленінградській області рф.

Нафтопереробний комплекс у рф атакували дрони ГУР - джерела

Безпілотники української розвідки цієї ночі завдали чергового удару по нафтопереробним потужностям окупантів. Атаковано підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в ленінградській області рф. Про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

"В ніч на восьме березня група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області росії", - повідомляють джерела в розвідці.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і т.зв. губернатор області.

""Кірішнєфтєоргсинтез" є значимим підприємством нафтопереробної галузі кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи"", - повідомив співрозмовник УНН.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у ніч на 8 березня атаковано нафтопереробний завод "КІНЕФ" у ленінградській області рф, що за понад 800 км від кордону з Україною. Завод має потужність переробки 20,1 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизпаливо й мазут.

Джерела УНН повідомляли, що спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) у ніч з 5 на 6 березня в місті Воронеж у рф вивели з ладу тепловоз, який перевозив озброєння і військову техніку з військових підприємств росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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