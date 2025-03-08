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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ЦПД РНБО: атаковано другий за величиною НПЗ росії за 800 км від України

Київ • УНН

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У ніч на 8 березня атаковано нафтопереробний завод "КІНЕФ" у Ленінградській області рф. Завод має потужність переробки 20,1 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизпаливо й мазут.

ЦПД РНБО: атаковано другий за величиною НПЗ росії за 800 км від України

У ніч на 8 березня атаковано нафтопереробний завод "КІНЕФ" у ленінградській області рф, що за понад 800 км від кордону з Україною. Завод має потужність переробки 20,1 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизпаливо й мазут, повідомив у суботу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 8 березня було атаковано нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області рф. Понад 800 км від кордону з Україною. КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії", - написав Коваленко.

Його потужність переробки, зі слів Коваленка, становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, "що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу".

Завод, як вказав Коваленко, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.

Безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів рф 08.03.25, 07:30 • 125448 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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