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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів рф

Київ • УНН

 • 125448 перегляди

На нафтопереробний завод КІНЕФ у Ленінградській області здійснено атаку двома безпілотниками. Один дрон збито на підльоті, інший - над територією підприємства, пошкоджено резервуар.

Безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів рф

У росії заявили про атаку безпілотників на єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) на Північному Заході рф, у Ленінградській області. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал губернатора області Олександра Дрозденка.

Деталі

У суботу, 08 березня о 06:12 (за Київським часом) губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав у своєму Telegram, що безпілотники атакували місцевий НПЗ - КІНЕФ.

Відбито атаку БПЛА на КІНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збитий на підльоті, інший - знищений над територією підприємства

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, при падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів. 

Нагадаємо

У вівторок, 04 березня, у ростовській області рф повідомили про загоряння нафтопроводу та складу через атаку дронів. У Самарській області безпілотники атакували Сизранський НПЗ, спричинивши пожежу.

Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе26.02.25, 13:30 • 34047 переглядiв

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