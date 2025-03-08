Безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів рф

У росії заявили про атаку безпілотників на єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) на Північному Заході рф, у Ленінградській області. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал губернатора області Олександра Дрозденка.

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У суботу, 08 березня о 06:12 (за Київським часом) губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав у своєму Telegram, що безпілотники атакували місцевий НПЗ - КІНЕФ.

Відбито атаку БПЛА на КІНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збитий на підльоті, інший - знищений над територією підприємства - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, при падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

Нагадаємо

У вівторок, 04 березня, у ростовській області рф повідомили про загоряння нафтопроводу та складу через атаку дронів. У Самарській області безпілотники атакували Сизранський НПЗ, спричинивши пожежу.

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