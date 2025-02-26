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Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе

Київ  •  УНН

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У ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в туапсе.

У ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в туапсе, що в краснодарському краї рф. Про це пише УНН з посиланням на джерело.

Деталі

Як повідомляють джерела в розвідці, внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше ніж 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

"Влада держави-терориста визнала факт атаки на туапсе, в той час як місцеві мешканці публікують в мережі фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт", - зазначило джерело.

Джерело наголошує, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії. Нафтоналивний термінал в туапсе є одним з найбільших в рф, а Туапсинський порт - один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів рф.

Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.

Нагадаємо

Очільник краснодарського краю веніамін кондратьєв повідомив, що у ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував інформацію про атаку морського порту в краснодарському краї. Порт є одним з найбільших вантажних портів росії на Чорному морі та стратегічним об’єктом для енергетичної та військової логістики країни.

Павло Башинський

Павло Башинський

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