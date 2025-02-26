краснодарський край рф нібито атакували БПЛА: в аеропорту сочі запровадили план "Килим"

У ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки. В аеропорту сочі запроваджено план "Килим". Про це повідомляє очільник краснодарського краю веніамін кондратьєв і місцеві Telegram-канали, пише УНН.

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За словами очільника краснодарського краю, в результаті атаки в кількох муніципалітетах нібито пошкоджено 3 будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У темрюкському районі вибило шибки у приватному будинку у станиці Старотитарівській, пошкодило дах ще одного домоволодіння у селищі Стрілка. У Туапсі пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили. У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поряд із приватним будинком, пошкоджено господарську споруду,