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краснодарський край рф нібито атакували БПЛА: в аеропорту сочі запровадили план "Килим"

краснодарський край рф нібито атакували БПЛА: в аеропорту сочі запровадили план "Килим"

Київ  •  УНН

 • 25526 перегляди

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У краснодарському краї рф зафіксовано серію атак безпілотників, внаслідок чого пошкоджено три будинки. В анапі та туапсе чути вибухи, аеропорт сочі призупинив роботу.

У ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки. В аеропорту сочі запроваджено план "Килим". Про це повідомляє очільник краснодарського краю веніамін кондратьєв і місцеві Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

За словами очільника краснодарського краю, в результаті атаки в кількох муніципалітетах нібито пошкоджено 3 будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У темрюкському районі вибило шибки у приватному будинку у станиці Старотитарівській, пошкодило дах ще одного домоволодіння у селищі Стрілка. У Туапсі пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили. У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поряд із приватним будинком, пошкоджено господарську споруду,

- заявив кондратьєв.

Місцеві телеграм-канали також інформують про атаку. ВЧК-ОГПУ пише, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".

За даними Mash, щонайменше 5 вибухів пролунало у місті Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 за місцевим часом.

"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 за місцевим часом.

Також повідомляють канали, що вибухи лунали й в Туапсе.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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