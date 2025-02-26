краснодарський край рф нібито атакували БПЛА: в аеропорту сочі запровадили план "Килим"
Київ • УНН
У краснодарському краї рф зафіксовано серію атак безпілотників, внаслідок чого пошкоджено три будинки. В анапі та туапсе чути вибухи, аеропорт сочі призупинив роботу.
У ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки. В аеропорту сочі запроваджено план "Килим". Про це повідомляє очільник краснодарського краю веніамін кондратьєв і місцеві Telegram-канали, пише УНН.
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За словами очільника краснодарського краю, в результаті атаки в кількох муніципалітетах нібито пошкоджено 3 будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У темрюкському районі вибило шибки у приватному будинку у станиці Старотитарівській, пошкодило дах ще одного домоволодіння у селищі Стрілка. У Туапсі пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили. У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поряд із приватним будинком, пошкоджено господарську споруду,
Місцеві телеграм-канали також інформують про атаку. ВЧК-ОГПУ пише, що Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".
За даними Mash, щонайменше 5 вибухів пролунало у місті Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 за місцевим часом.
"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.
В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 за місцевим часом.
Також повідомляють канали, що вибухи лунали й в Туапсе.
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