краснодарский край рф якобы атаковали БПЛА: в аэропорту сочи ввели план "Ковер"

ukenru
Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
25 февраля, 20:31 • 48316 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
25 февраля, 20:10 • 51754 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 68587 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 82902 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 82853 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 78594 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 74194 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 64861 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105570 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 109700 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кабмин урегулировал вопрос скидок на лекарства в аптеках: каких препаратов коснется

Кабмин урегулировал вопрос скидок на лекарства в аптеках: каких препаратов коснется

25 февраля, 16:55 • 25350 просмотра
Рубио считает несерьезным предложение Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

Рубио считает несерьезным предложение Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

25 февраля, 17:51 • 28931 просмотра
Минобороны планирует заключить трехлетние контракты с производителями вооружения: что известно

Минобороны планирует заключить трехлетние контракты с производителями вооружения: что известно

25 февраля, 18:04 • 28962 просмотра
В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

25 февраля, 18:15 • 32124 просмотра
В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

25 февраля, 19:17 • 21803 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 140869 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 194814 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 273010 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 276349 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 250663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 103162 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 111377 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 112205 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 135476 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 147163 просмотра
Актуальное
краснодарский край рф якобы атаковали БПЛА: в аэропорту сочи ввели план "Ковер"

краснодарский край рф якобы атаковали БПЛА: в аэропорту сочи ввели план "Ковер"

Киев  •  УНН

 • 3007 просмотра

Read in English

В краснодарском крае рф зафиксирована серия атак беспилотников, в результате чего повреждены три дома. В анапе и туапсе слышны взрывы, аэропорт Сочи приостановил работу.

В ночь на 26 февраля беспилотники якобы атаковали краснодарский край рф, в частности в туапсе и анапе были слышны взрывы, в результате чего якобы 3 дома. В аэропорту Сочи введен план "Ковер". Об этом сообщает глава краснодарского края Вениамин Кондратьев и местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

По словам главы краснодарского края, в результате атаки в нескольких муниципалитетах якобы повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозяйственная постройка,

- заявил Кондратьев.

Местные телеграм-каналы также информируют об атаке. ВЧК-ОГПУ пишет, что Краснодарский край массированно атакуют дроны-камикадзе. В небе над Анапой раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. В аэропорту Сочи введен план "Ковер".

По данным Mash, по меньшей мере 5 взрывов прогремело в городе Анапа. Предварительно, работает ПВО. По словам местных, взрывы начались около 00:10 по местному времени.

"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" из-за фиксации в небе БПЛА. Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 по местному времени.

Также сообщают каналы, что взрывы раздавались и в Туапсе.

Напомним

СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в РФ. Объект обслуживает нефтепровод Тихорецк-Новороссийск-2 и задействован в обеспечении оккупационной армии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы