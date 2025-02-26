краснодарский край рф якобы атаковали БПЛА: в аэропорту сочи ввели план "Ковер"
Киев • УНН
В краснодарском крае рф зафиксирована серия атак беспилотников, в результате чего повреждены три дома. В анапе и туапсе слышны взрывы, аэропорт Сочи приостановил работу.
В ночь на 26 февраля беспилотники якобы атаковали краснодарский край рф, в частности в туапсе и анапе были слышны взрывы, в результате чего якобы 3 дома. В аэропорту Сочи введен план "Ковер". Об этом сообщает глава краснодарского края Вениамин Кондратьев и местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
По словам главы краснодарского края, в результате атаки в нескольких муниципалитетах якобы повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозяйственная постройка,
Местные телеграм-каналы также информируют об атаке. ВЧК-ОГПУ пишет, что Краснодарский край массированно атакуют дроны-камикадзе. В небе над Анапой раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. В аэропорту Сочи введен план "Ковер".
По данным Mash, по меньшей мере 5 взрывов прогремело в городе Анапа. Предварительно, работает ПВО. По словам местных, взрывы начались около 00:10 по местному времени.
"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" из-за фиксации в небе БПЛА. Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 по местному времени.
Также сообщают каналы, что взрывы раздавались и в Туапсе.
Напомним
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