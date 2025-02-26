Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе

В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки Минобороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, что в краснодарском крае рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.

Детали

Как сообщают источники в разведке, в результате атаки на объекте прогремело не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

"Власти государства-террориста признали факт атаки на туапсе, в то время как местные жители публикуют в сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт", - отметил источник.

Источник отмечает, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии. Нефтеналивной терминал в туапсе является одним из крупнейших в рф, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, который также является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов рф.

Подробная информация о результатах поражения уточняется.

Напомним

Глава краснодарского края вениамин кндратьев сообщил, что в ночь на 26 февраля беспилотники якобы атаковали краснодарский край рф, в частности в туапсе и анапе были слышны взрывы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию об атаке морского порта в краснодарском крае. Порт является одним из крупнейших грузовых портов России на Черном море и стратегическим объектом для энергетической и военной логистики страны.