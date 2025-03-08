Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Ленинградской области совершена атака двумя беспилотниками. Один дрон сбит на подходе, другой - над территорией предприятия, поврежден резервуар.
В России заявили об атаке беспилотников на единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на Северо-Западе РФ, в Ленинградской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Александра Дрозденко.
Детали
В субботу, 08 марта в 06:12 (по киевскому времени) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем Telegram, что беспилотники атаковали местный НПЗ - КИНЕФ.
Отбита атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия
По его словам, при падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.
Напомним
Во вторник, 04 марта, в ростовской области рф сообщили о возгорании нефтепровода и склада из-за атаки дронов. В Самарской области беспилотники атаковали Сызранский НПЗ, вызвав пожар.
Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе26.02.25, 13:30 • 34047 просмотров