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Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Киев • УНН

 • 125443 просмотра

На нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Ленинградской области совершена атака двумя беспилотниками. Один дрон сбит на подходе, другой - над территорией предприятия, поврежден резервуар.

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

В России заявили об атаке беспилотников на единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на Северо-Западе РФ, в Ленинградской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Александра Дрозденко.

Детали

В субботу, 08 марта в 06:12 (по киевскому времени) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем Telegram, что беспилотники атаковали местный НПЗ - КИНЕФ.

Отбита атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия

- говорится в посте чиновника.

По его словам, при падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. 

Напомним

Во вторник, 04 марта, в ростовской области рф сообщили о возгорании нефтепровода и склада из-за атаки дронов. В Самарской области беспилотники атаковали Сызранский НПЗ, вызвав пожар.

Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе26.02.25, 13:30 • 34047 просмотров

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