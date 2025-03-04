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У двох областях рф повідомляється про атаку дронів: під ударом у тому числі Сизранський НПЗ

Київ • УНН

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У ростовській області рф повідомили про загоряння нафтопроводу та складу через атаку дронів. У Самарській області безпілотники атакували Сизранський НПЗ, спричинивши пожежу.

У двох областях рф повідомляється про атаку дронів: під ударом у тому числі Сизранський НПЗ

У рф повідомили про дронову атаку на Сизранський НПЗ у самарській області та загорання через безпілотники у ростовській області, нібито на нафтопроводі, про що пишуть російські Telegram-канали та ЗМІ, передає УНН.

Деталі

У ростовській області в.о. губернатора юрій слюсар заявив, що нібито "внаслідок масованої атаки БПЛА у чортківському районі сталося загорання на нафтопроводі".

раніше слюсар заявляв, що російська ППО відбивала "атаку БПЛА біля новошахтинська". При цьому зазначається, що у чортківському районі, в однойменному селищі, є нафтобаза.

Пізніше слюсар повідомив, що "через падіння уламків БПЛА сталося також загоряння складу на території промоб'єкту в селі сохранівка чортківського району".

Окрім того, НПЗ у сизрані у самарській області знову була атакована безпілотниками, виникла пожежа, про що з посиланням на місцевих жителів, які публікують передбачувані кадри з місця події, повідомив Telegram-канал ASTRA. Підтвердження справжності кадрів, як вказано, зараз немає.

Голова самарської області в'ячеслав федорищев заявив, що безпілотники вдарили "по одному із промислових підприємств" у сизрані вночі.

Раніше нафтопереробний завод у сизрані самарської області атакували у ніч проти 19 лютого, вказує ASTRA.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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