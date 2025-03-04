В двух областях рф сообщается об атаке дронов: под ударом в том числе Сызранский НПЗ
Киев • УНН
В Ростовской области РФ сообщили о возгорании нефтепровода и склада из-за атаки дронов. В Самарской области беспилотники атаковали Сызранский НПЗ, вызвав пожар.
В рф сообщили о дроновой атаке на Сызранский НПЗ в самарской области и возгорании из-за беспилотников в ростовской области, якобы на нефтепроводе, о чем пишут российские Telegram-каналы и СМИ, передает УНН.
Детали
В ростовской области и.о. губернатора юрий слюсарь заявил, что якобы "в результате массированной атаки БПЛА в чортковском районе произошло возгорание на нефтепроводе".
Ранее слюсарь заявлял, что российская ПВО отражала "атаку БПЛА возле новошахтинска". При этом отмечается, что в чортковском районе, в одноименном поселке, есть нефтебаза.
Позже слюсарь сообщил, что "из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе сохрановка чортковского района".
Кроме того, НПЗ в сызрани в самарской области снова был атакован беспилотниками, возник пожар, о чем со ссылкой на местных жителей, которые публикуют предполагаемые кадры с места события, сообщил Telegram-канал ASTRA. Подтверждения подлинности кадров, как указано, сейчас нет. Официальной информации также.
Глава самарской области вячеслав федорищев заявил, что беспилотники ударили "по одному из промышленных предприятий" в сызрани ночью.
Ранее нефтеперерабатывающий завод в сызрани самарской области атаковали в ночь на 19 февраля, указывает ASTRA.