ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины
Киев • УНН
В ночь на 8 марта атакован нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в Ленинградской области рф. Завод имеет мощность переработки 20,1 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и мазут.
В ночь на 8 марта атакован нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в Ленинградской области рф, который находится более чем в 800 км от границы с Украиной. Завод имеет мощность переработки 20,1 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и мазут, сообщил в субботу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 8 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области рф. Более 800 км от границы с Украиной. КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии", - написал Коваленко.
Его мощность переработки, по словам Коваленко, составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, "что делает его вторым по величине НПЗ в стране после Омского нефтеперерабатывающего завода".
Завод, как указал Коваленко, специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф08.03.25, 07:30 • 125442 просмотра