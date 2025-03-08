Нефтеперерабатывающий комплекс в рф атаковали дроны ГУР - источники
Киев • УНН
Беспилотники украинской разведки этой ночью нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям оккупантов. Атаковано предприятие «Киришнефтехоргсинтез» в Ленинградской области РФ.
Беспилотники украинской разведки этой ночью нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям оккупантов. Атаковано предприятие "Киришнефтехоргсинтез" в ленинградской области рф. Об этом УНН сообщили собственные источники.
Детали
"В ночь на восьмое марта группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтехоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области россии", - сообщают источники в разведке.
По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и т.н. губернатор области.
"Киришнефтехоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии. Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы"", - сообщил собеседник УНН.
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО Андрей Коваленко сообщал, что в ночь на 8 марта атаковано нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ" в Ленинградской области рф, который находится более чем в 800 км от границы с Украиной. Завод имеет мощность переработки 20,1 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и мазут.
Источники УНН сообщали, что в результате специальных мероприятий ГУР в ночь с 5 на 6 марта в городе Воронеж в рф выведен из строя тепловоз, который перевозил вооружение и военную технику с военных предприятий россии.