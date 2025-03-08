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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ГУР вивело з ладу російський тепловоз з військовою технікою у Воронежі

Київ • УНН

 • 21760 перегляди

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію у Воронежі, пошкодивши тепловоз, що перевозив озброєння з військових підприємств рф. Це вже друга подібна диверсія після інциденту в Орєхово-Зуєво в лютому.

ГУР вивело з ладу російський тепловоз з військовою технікою у Воронежі

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) у ніч з 5 на 6 березня в місті Вороніж (рф) вивели з ладу тепловоз, який перевозив озброєння і військову техніку з військових підприємств росії. Про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в українській розвідці, у ніч з 5 на 6 березня в м. Вороніж внаслідок спеціальних заходів ГУР виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств рф, що надалі надходили на окуповану територію України.

Раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу, Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР МО. Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.

Нагадаємо

Українські кіберфахівці успішно атакували нафтогазову інфраструктуру росії, вивівши з ладу понад 120 серверів і понад 10 000 комп’ютерів компаній, пов’язаних із "газпромом". 

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