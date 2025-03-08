ГУР вивело з ладу російський тепловоз з військовою технікою у Воронежі

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) у ніч з 5 на 6 березня в місті Вороніж (рф) вивели з ладу тепловоз, який перевозив озброєння і військову техніку з військових підприємств росії. Про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в українській розвідці, у ніч з 5 на 6 березня в м. Вороніж внаслідок спеціальних заходів ГУР виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств рф, що надалі надходили на окуповану територію України.

Раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу, Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР МО. Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.

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