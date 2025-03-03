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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37108 перегляди

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Коваленко пояснив інформацію від ГУР про плани рф збільшити кількість атак дронами до 500 пусків

Київ • УНН

 • 61223 перегляди

ГУР повідомляє про плани рф збільшити кількість запусків дронів до 500 одиниць. Нарощування виробництва БПЛА та збільшення екіпажів вказує на відсутність мирних намірів з боку росії.

Коваленко пояснив інформацію від ГУР про плани рф збільшити кількість атак дронами до 500 пусків

рф планує збільшити кількість запусків дронів до 500 одиниць. Нарощування виробництва БПЛА та збільшення екіпажів вказує на відсутність мирних намірів з боку росії. Пояснив інформацію від ГУР керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Стосовно інформації ГУР про плани росіян запускати по Україні щонайменше по 500 дронів. Раніше писав, що вони нарощують виробництво БПЛА, як шахедів так і приманок, і інші типи дронів,

- йдеться у повідомленні.

Коваленко також зазначив, що зараз кількість пусків справді зросла. І єдине, від чого залежить кількість пусків - це екіпажі БПЛА у рф, відповідно, від кількості людей.

Плани по збільшенню екіпажів і пусків дронів - це не єдині ознаки того, що рф насправді не бажає ніякого миру,

- додав Коваленко.

Над Україною збили 46 з 83 ворожих дронів , 31 - не досяг цілей03.03.25, 08:36 • 26535 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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