Коваленко пояснив інформацію від ГУР про плани рф збільшити кількість атак дронами до 500 пусків

рф планує збільшити кількість запусків дронів до 500 одиниць. Нарощування виробництва БПЛА та збільшення екіпажів вказує на відсутність мирних намірів з боку росії. Пояснив інформацію від ГУР керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Стосовно інформації ГУР про плани росіян запускати по Україні щонайменше по 500 дронів. Раніше писав, що вони нарощують виробництво БПЛА, як шахедів так і приманок, і інші типи дронів,