Коваленко пояснив інформацію від ГУР про плани рф збільшити кількість атак дронами до 500 пусків
Київ • УНН
ГУР повідомляє про плани рф збільшити кількість запусків дронів до 500 одиниць. Нарощування виробництва БПЛА та збільшення екіпажів вказує на відсутність мирних намірів з боку росії.
рф планує збільшити кількість запусків дронів до 500 одиниць. Нарощування виробництва БПЛА та збільшення екіпажів вказує на відсутність мирних намірів з боку росії. Пояснив інформацію від ГУР керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Стосовно інформації ГУР про плани росіян запускати по Україні щонайменше по 500 дронів. Раніше писав, що вони нарощують виробництво БПЛА, як шахедів так і приманок, і інші типи дронів,
Коваленко також зазначив, що зараз кількість пусків справді зросла. І єдине, від чого залежить кількість пусків - це екіпажі БПЛА у рф, відповідно, від кількості людей.
Плани по збільшенню екіпажів і пусків дронів - це не єдині ознаки того, що рф насправді не бажає ніякого миру,
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