Над Україною збили 46 з 83 ворожих дронів , 31 - не досяг цілей
Київ • УНН
росія атакувала Україну 83 дронами з різних напрямків. Сили ППО знищили 46 ударних БПЛА у семи областях України.
росія вночі атакувала Україну 83 безпілотники, знищено 46 дронів у 7 областях, 31 безпілотник-імітатор не досяг цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 березня ворог атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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