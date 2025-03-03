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Над Украиной сбили 46 из 83 вражеских дронов, 31 - не достиг целей

Киев • УНН

 • 26534 просмотра

россия атаковала Украину 83 дронами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 46 ударных БПЛА в семи областях Украины.

Над Украиной сбили 46 из 83 вражеских дронов, 31 - не достиг целей

россия ночью атаковала Украину 83 беспилотниками, уничтожено 46 дронов в 7 областях, 31 беспилотник-имитатор не достиг целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 марта враг атаковал 83-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 46-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожская область.

109 боев на фронте, больше всего - на курщине: карта от Генштаба03.03.25, 08:19 • 25688 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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