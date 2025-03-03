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109 боев на фронте, больше всего - на курщине: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 25688 просмотра

За минувшие сутки произошло 109 боевых столкновений, больше всего - на Курском направлении, где враг совершил 30 атак. Противник нанес 88 авиаударов и более 5600 обстрелов по позициям ВСУ.

109 боев на фронте, больше всего - на курщине: карта от Генштаба

109 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на курщине, также враг был активен на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 3 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 2 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 4 ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2375 дронов-камикадзе.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одну радиолокационную станцию и четыре артиллерийские системы противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении состоялось четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка захватчики совершили два бесполезных штурма позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.

На Сиверском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 30 атак противника. Враг нанес 444 артиллерийских обстрела, из них 12 - из реактивных систем залпового огня; совершил 19 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Более 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте03.03.25, 07:49 • 50150 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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