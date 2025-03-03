Более 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17995 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34808 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68024 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217982 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125256 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393676 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312500 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214150 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244415 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255249 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16780 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12526 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13464 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16297 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13799 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134494 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217982 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393676 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255570 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312500 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16316 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47174 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72574 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57630 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Более 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

Киев • УНН

 • 50150 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских войск по состоянию на 03 марта 2025 года. Общие потери личного состава рф достигли 878000 человек, также уничтожено 10252 танков и другую технику.

Более 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте

Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более 1 300 оккупантов и 11 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери россиян по состоянию на 03.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 878070 (+1 350) человек ликвидировано
    • танков - 10252 (+11)
      • боевых бронированных машин - 21290 (+16)
        • артиллерийских систем - 24019 (+60)
          • РСЗВ - 1306 (+0)
            • средства ППО - 1093 (+2)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27655 (+61)
                    • крылатые ракеты - 3085 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 39327 (+109)
                            • специальная техника - 3768 (+7)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска имеют успехи на Харьковщине, Донетчине и в Курской области рф. В частности, враг продвинулся в Песчаном в Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызово в Харьковской области.

                              Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ02.03.25, 23:29 • 29632 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Brent
                              $66.30
                              Bitcoin
                              $83,783.20
                              S&P 500
                              $5,096.39
                              Tesla
                              $240.21
                              Газ TTF
                              $36.40
                              Золото
                              $3,057.44
                              Ethereum
                              $1,822.85