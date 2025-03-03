Более 1300 оккупантов и 11 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских войск по состоянию на 03 марта 2025 года. Общие потери личного состава рф достигли 878000 человек, также уничтожено 10252 танков и другую технику.
Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более 1 300 оккупантов и 11 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери россиян по состоянию на 03.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 878070 (+1 350) человек ликвидировано
- танков - 10252 (+11)
- боевых бронированных машин - 21290 (+16)
- артиллерийских систем - 24019 (+60)
- РСЗВ - 1306 (+0)
- средства ППО - 1093 (+2)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27655 (+61)
- крылатые ракеты - 3085 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 39327 (+109)
- специальная техника - 3768 (+7)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска имеют успехи на Харьковщине, Донетчине и в Курской области рф. В частности, враг продвинулся в Песчаном в Донецкой области, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загрызово в Харьковской области.
Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ02.03.25, 23:29 • 29632 просмотра