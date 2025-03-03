Понад 1300 окупантів та 11 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 300 окупантів та 11 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 03.03.25 орієнтовно складають:

особового складу ‒ 878070 (+1 350) осіб ліквідовано

танків ‒ 10252 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16)

артилерійських систем ‒ 24019 (+60)

РСЗВ ‒ 1306 (+0)

засоби ППО ‒ 1093 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27655 (+61)

крилаті ракети ‒ 3085 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39327 (+109)

спеціальна техніка ‒ 3768 (+7)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

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