Понад 1300 окупантів та 11 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат російських військ станом на 03 березня 2025 року. Загальні втрати особового складу рф досягли 878000 осіб, також знищено 10252 танків та іншу техніку.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 300 окупантів та 11 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 03.03.25 орієнтовно складають:
- особового складу ‒ 878070 (+1 350) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10252 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16)
- артилерійських систем ‒ 24019 (+60)
- РСЗВ ‒ 1306 (+0)
- засоби ППО ‒ 1093 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27655 (+61)
- крилаті ракети ‒ 3085 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39327 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+7)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська мають успіхи на Харківщині, Донеччині та в Курській області рф. Зокрема, ворог просунувся у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.
Курський напрямок став найгарячішим на фронті – Генштаб ЗСУ02.03.25, 23:29 • 29644 перегляди