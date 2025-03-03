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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36866 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Понад 1300 окупантів та 11 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Київ • УНН

 • 50155 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат російських військ станом на 03 березня 2025 року. Загальні втрати особового складу рф досягли 878000 осіб, також знищено 10252 танків та іншу техніку.

Понад 1300 окупантів та 11 танків: Генштаб ЗСУ оновив дані по втратах рф на фронті

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 300 окупантів та 11 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 03.03.25 орієнтовно складають:

  • особового складу ‒ 878070 (+1 350) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10252 (+11)
      • бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16)
        • артилерійських систем ‒ 24019 (+60)
          • РСЗВ ‒ 1306 (+0)
            • засоби ППО ‒ 1093 (+2)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27655 (+61)
                    • крилаті ракети ‒ 3085 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39327 (+109)
                            • спеціальна техніка ‒ 3768 (+7)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська мають успіхи на Харківщині, Донеччині та в Курській області рф. Зокрема, ворог просунувся у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.

                              Курський напрямок став найгарячішим на фронті – Генштаб ЗСУ02.03.25, 23:29 • 29644 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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