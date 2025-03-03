ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та в Курській області росії – DeepState

російські війська мають успіхи на Харківщині, Донеччині та в Курській області рф. Про це у ніч проти 03 березня повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState, передає УНН.

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У понеділок, 03 березня о 00:41 аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій. За інформацією OSINT-проєкту, російські війська просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.

ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у неділю, 02 березня на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав 62 авіаційних удари, використав 869 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій ЗСУ.

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