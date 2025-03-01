На фронті у лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів рф - Міноборони

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36558 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61144 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62759 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66735 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78054 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61768 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59607 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127914 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83007 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233120 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13930 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17071 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11659 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11136 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26780 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96256 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127918 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233123 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408856 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17178 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23932 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24744 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26629 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76954 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

На фронті у лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів рф - Міноборони

Київ • УНН

 • 29105 перегляди

У лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів по позиціях ЗСУ. За місяць ворог втратив 78 артдивізіонів та рекордну кількість автомобілів - 3472 одиниці.

На фронті у лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів рф - Міноборони

У лютому на фронті зменшилася кількість боїв, але стало більше російських авіаударів по позиціях Сил оборони та прифронтів'ю, при цьому у лютому російська армія втратила понад 78 артдивізіонів і найбільше автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення, повідомили у Міноборони України у суботу, пише УНН.

Деталі

"Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, як вказано, у лютому армія рф зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. "Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій", - зазначили у Міноборони. І нагадали, що найбільше втрат особового складу армія рф зазнала у грудні 2024 року – 48 670 убитими та пораненими.

Також у лютому українські захисники, як повідомляється, знищили та уразили 1 415 артсистем противника. "Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії рф – 18 стволів)", - зазначили у МОУ.

"Окрім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії рф – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ", - ідеться у повідомленні. І додається, що найбільш результативно по ворожих танках українські захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії рф, вказали у Міноборони. 

У найкоротший місяць року, як зазначається, українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення рф – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.

Генштаб повідомив про ситуацію в районі Новенького на Сумщині 28.02.25, 18:05 • 28420 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93