На фронті у лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів рф - Міноборони
Київ • УНН
У лютому зменшилась кількість боїв, але зросла кількість авіаударів по позиціях ЗСУ. За місяць ворог втратив 78 артдивізіонів та рекордну кількість автомобілів - 3472 одиниці.
У лютому на фронті зменшилася кількість боїв, але стало більше російських авіаударів по позиціях Сил оборони та прифронтів'ю, при цьому у лютому російська армія втратила понад 78 артдивізіонів і найбільше автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення, повідомили у Міноборони України у суботу, пише УНН.
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"Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб", - ідеться у повідомленні.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, як вказано, у лютому армія рф зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. "Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій", - зазначили у Міноборони. І нагадали, що найбільше втрат особового складу армія рф зазнала у грудні 2024 року – 48 670 убитими та пораненими.
Також у лютому українські захисники, як повідомляється, знищили та уразили 1 415 артсистем противника. "Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії рф – 18 стволів)", - зазначили у МОУ.
"Окрім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії рф – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ", - ідеться у повідомленні. І додається, що найбільш результативно по ворожих танках українські захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника
Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії рф, вказали у Міноборони.
У найкоротший місяць року, як зазначається, українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення рф – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.
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