Генштаб повідомив про ситуацію в районі Новенького на Сумщині
Київ • УНН
Російські війська перетнули кордон біля села Новеньке на Сумщині силами двох механізованих відділень, але були відкинуті назад. Зараз ворог продовжує спроби штурму піхотними групами, бої тривають.
В районі Новенького в Сумській області 25 лютого росіяни проводили штурм силами до двох механізованих відділень, вони перетнули державний кордон, проте були відкинуті на територію рф. Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики. Про це повідомив журналісту УНН речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
Щодо ситуації в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з росією. 25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію рф,
За його словами, надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами.
"Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом нашої логістики. Бойові дії в цьому районі тривають", - заявив Лиховій.
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Контекст
Сьогодні, 28 лютого Коваленко коментував ситуацію на Сумщині, в районі Новеньке. Він зазначав, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога.
"На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - писав Коваленко у Telegram о 12:29.
Таку заяву зробили на тлі того, як DeepState показує село Новеньке на Сумщині як "сіру" зону, на що звернули увагу у мережі.
Згодом Коваленко заявив, що те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього у рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".