Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области
Киев • УНН
Российские войска пересекли границу возле села Новенькое на Сумщине силами двух механизированных отделений, но были отброшены назад. Сейчас враг продолжает попытки штурма пехотными группами, бои продолжаются.
В районе Новенького в Сумской области 25 февраля россияне проводили штурм силами до двух механизированных отделений, они пересекли государственную границу, однако были отброшены на территорию рф. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий.
Относительно ситуации в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией. 25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами до двух механизированных отделений, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию рф,
По его словам, в дальнейшем российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами.
«Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом нашей логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются», - заявил Лиховой.
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Контекст
Сегодня, 28 февраля Коваленко комментировал ситуацию на Сумщине, в районе Новенького. Он отмечал, что россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага.
«На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются», - писал Коваленко в Telegram в 12:29.
Такое заявление сделали на фоне того, как DeepState показывает село Новенькое на Сумщине как «серую» зону, на что обратили внимание в сети.
Впоследствии Коваленко заявил, что то, что россияне разгоняют ситуацию в приграничье на Сумщине как чуть ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у рф нет, но информационно надо раздуть «победу».